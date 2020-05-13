Світоліна потрапила до топ-10 найкращих тенісисток десятиліття
Середа, 13 травня 2020, 14:56
Українка Еліна Світоліна потрапила до топу найкращих тенісисток світу останнього десятиліття за версією жіночої тенісної асоціації.
Джерело: рейтинг WTA
Деталі: WTA опублікувала рейтинг 20 найкращих тенісисток за останні десять років, він був складений на основі очок, набраних тенісистками з 2010 року.
Світоліна опинилася на 8 місці. Зазначається, що вона переможниця 14 турнірів WTA, включаючи фінал WTA 2018 року.
Українка піднімалась на третю позицію в рейтингу найкращих тенісистів світу у рейтингу WTA.
Топ-10 тенісисток з 2010 року:
- Серена Вільямс (США) - 66 308 очок;
- Петра Квітова (Чехія) - 46 385;
- Сімона Халеп (Румунія) - 44 590;
- Анжелік Кербер (Німеччина) - 41 090;
- Вікторія Азаренко (Білорусь) - 39 235;
- Кароліна Плішкова (Чехія) - 30 207;
- Саманта Стосур (Австралія) - 27 461;
- Еліна Світоліна (Україна) - 26 164;
- Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 26 056;
- Вінус Вільямс (США) - 24 641.
Українська правда