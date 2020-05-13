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Світоліна потрапила до топ-10 найкращих тенісисток десятиліття  

Середа, 13 травня 2020, 14:56

Українка Еліна Світоліна потрапила до топу найкращих тенісисток світу останнього десятиліття за версією жіночої тенісної асоціації.

Джерело: рейтинг WTA

Деталі: WTA опублікувала рейтинг 20 найкращих тенісисток за останні десять років, він був складений на основі очок, набраних тенісистками з 2010 року.

Світоліна опинилася на 8 місці. Зазначається, що вона переможниця 14 турнірів WTA, включаючи фінал WTA 2018 року.

Українка піднімалась на третю позицію в рейтингу найкращих тенісистів світу у рейтингу WTA.

Топ-10 тенісисток з 2010 року:

  1. Серена Вільямс (США) - 66 308 очок;
  2. Петра Квітова (Чехія) - 46 385;
  3. Сімона Халеп (Румунія) - 44 590;
  4. Анжелік Кербер (Німеччина) - 41 090;
  5. Вікторія Азаренко (Білорусь) - 39 235;
  6. Кароліна Плішкова (Чехія) - 30 207;
  7. Саманта Стосур (Австралія) - 27 461;
  8. Еліна Світоліна (Україна) - 26 164;
  9. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 26 056;
  10. Вінус Вільямс (США)  - 24 641.

Українська правда
Теми: спортрейтингУкраїна


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