Світоліна потрапила до топ-10 найкращих тенісисток десятиліття  

Українка Еліна Світоліна потрапила до топу найкращих тенісисток світу останнього десятиліття за версією жіночої тенісної асоціації.

Джерело: рейтинг WTA

Деталі: WTA опублікувала рейтинг 20 найкращих тенісисток за останні десять років, він був складений на основі очок, набраних тенісистками з 2010 року.

Світоліна опинилася на 8 місці. Зазначається, що вона переможниця 14 турнірів WTA, включаючи фінал WTA 2018 року.

Українка піднімалась на третю позицію в рейтингу найкращих тенісистів світу у рейтингу WTA.

Топ-10 тенісисток з 2010 року: