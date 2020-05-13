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Розбірки де труа на Кабміні: Шмигаль і Аваков дорікнули очільнику МОЗ за лікарів

Середа, 13 травня 2020, 15:21

Більшість областей виплатили в повному обсязі зарплату за березень з урахуванням надбавки в 300% медикам, які борються з COVID-19, уряд хоче від міністра охорони здоров’я більшої відповідальності, МВС нагадує і про кримінальну відповідальність.

Джерело: засідання Кабміну 13 травня

Деталі: Звітуючи перед прем’єром, очільник МОЗ повідомив, що у 18 областях заробітна плата за березень лікарям виплачена із 300% надбавками, у 6 областях ще триває аналіз, до кінця дня 13 травня Степанов чекає відповідні рішення за підписом голів ОДА по кожній медустанові. Він запевнив, що уряд зробив усе можливе

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, звертаючись до Степанова, висловив прохання ззабезпечити виплати кожному медику, особливо в таких складних умовах. Також у розмову втрутився очільник МВС Арсен Аваков.

Пряма мова

Шмигаль: У мене прохання, все таки… властиві функції , не властиві… Ви як міністр - відповідальні за галузь і маєте забезпечити виплати кожному медику. Ми з вами маємо забезпечити результат.

Степанов: Я не відмовляюсь від цих речей, я це роблю , але (у кожного своя відповідальність)…

Шмигаль (перебиває): Давайте без "але". Несем за це відповідальність. Треба буде кадрові рішення приймати, - давайте їх приймати - для тих, хто не виконує. Але на контролі воно має стояти. Особисто у вас.

Степанов: Більше на контролі ніж у мене, воно не стоїть ні в кого. Я кожного дня з ними спілкуюсь.

Аваков: В розрізі того, що ви сказали… Максим Володимирович, діюче законодавство передбачає: якщо є невиплати заробітної платні чи затримка, - це кримінальна відповідальність. Тому я чекаю висновків, які вам доручив пан прем’єр-міністр.

Валентина Романенко, УП
Теми: МОЗКабінет міністрівзарплатиCovid-2019


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