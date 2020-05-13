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Разборки де труа на Кабмине: Шмыгаль и Аваков упрекнули главу Минздрава за врачей

Среда, 13 мая 2020, 15:21

Большинство областей выплатили в полном объеме зарплату за март медикам с учетом надбавки в 300% медикам, которые борются с COVID-19, правительство хочет от министра здравоохранения большей ответственности, МВД напоминает и об уголовной ответственности.

Источник: заседание Кабмина 13 мая

Детали: Отчитываясь перед премьером глава Минздрава сообщил, что в 18 областях заработная плата за март врачам выплачена с 300% надбавками, в 6 областях продолжается анализ, к концу дня 13 мая Степанов ждет соответствующие решения за подписью председателей ОГА по каждому медучреждению. Он заверил, что правительство сделало все возможное.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, обращаясь к Степанову, попросил обеспечить выплаты каждому медику, особенно в таких сложных условиях. Также в разговор вмешался глава МВД Арсен Аваков.

Прямая речь

Шмыгаль: У меня просьба, все же... свойствены функции, не свойствены ... Вы как министр - ответствены за отрасль и должны обеспечить выплаты каждому медику. Мы с вами должны обеспечить результат.

Степанов: Я не отказываюсь от этих вещей, я это делаю, но (у каждого своя ответственность) ...

Шмыгаль (перебивает): Давайте без "но". Несем за это ответственность. Надо будет кадровые решения принимать, - давайте их принимать - для тех, кто не выполняет. Но на контроле оно должно стоять. Лично у вас.

Степанов: Больше на контроле чем у меня, оно не стоит ни у кого. Я каждый день с ними общаюсь.

Аваков: В разрезе того, что вы сказали... Максим Владимирович, действующее законодательство предусматривает: если есть невыплаты заработной платы или задержка - это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые вам поручил господин премьер-министр.

Валентина Романенко, УП
Темы: МинздравКабинет министровзарплатыCovid-2019


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