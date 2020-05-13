Українцям заборонили їздити в Білорусь по внутрішніх паспортах з 1 вересня

Кабінет міністрів заборонив українцям з 1 вересня їздити до Білорусі, пред’являючи внутрішні паспорти громадянина України.

Джерело: засідання уряду у середу, яке транслюється в мережі Youtube

Деталі: Заборона стосується лише виїзду з території України в Білорусь. При перетині кордону у зворотному напрямку Прикордонна служба здійснюватиме безперешкодний пропуск за внутрішніми українськими паспортами.

За інформацією уряду, зараз діє угода між Кабінетом міністрів України та урядом Білорусі від 2009 року про безвізові поїздки українців по Білорусі – вони можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом територією країни та перебувати там до 90 днів протягом 180 днів без віз на підставі внутрішніх паспортів.

Але тепер українській уряд вирішив обмежити ці права і назвав такі причини:

- низький ступінь захисту паспорта громадянина України (у формі книжечки) призводить до зростання випадків його підробок;

- відсутність у паспорті інформації про особу латиницею унеможливлює автоматичне зчитування інформації з документів при здійсненні прикордонного контролю і перевірки інформації щодо наявності обмежень на перетинання кордону згідно з дорученнями уповноважених державних органів та за базами Інтерполу;

- у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян закордонними дипломатичними установами України є тривалою та складною;

- зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина.