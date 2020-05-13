Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентября

Кабинет министров запретил украинцам с 1 сентября ездить в Беларусь, предъявляя внутренние паспорта гражданина страны.

Источник: заседание правительства в среду, которое транслируется в сети Youtube

Детали: Запрет касается только выезда с территории Украины в Беларусь. При пересечении границы в обратном направлении Пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск по внутренним украинским паспортам.

По информации правительства, сейчас действует соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси от 2009 года о безвизовых поездках украинцев по Беларуси - они могут въезжать, выезжать, следовать транзитом по территории страны и находиться там до 90 дней в течение 180 дней без виз на основании внутренних паспортов.

Но теперь украинское правительство решило ограничить эти права и назвало следующие причины:

- низкая степень защиты паспорта гражданина Украины (в форме книжечки) приводит к росту случаев его подделок;

- отсутствие в паспорте информации о лице латиницей исключает автоматическое считывание информации из документов при осуществлении пограничного контроля и проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы в соответствии с поручениями уполномоченных государственных органов и по базам Интерпола;

- в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан заграничными дипломатическими учреждениями Украины становится длительной и сложной;

- уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина.