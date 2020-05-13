Меркель за покращення відносин з РФ попри хакерську атаку

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила в середу, що продовжить зусилля щодо поліпшення відносин з Росією, незважаючи на хакерські атаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я буду прагнути до хороших відносин з Росією, тому що вважаю, що є всі підстави продовжувати наші дипломатичні зусилля, але це (хакерські атаки – ред.) не полегшує ситуацію", - сказала Меркель нижній палаті парламенту Бундестагу, відповідаючи на питання про доповідь про хакерську атаку.

Минулого тижня журнал Der Spiegel повідомив, що російська військова розвідувальна служба ГРУ отримала доступ до електронних листів з парламентського офісу Меркель в ході хакерської атаки на парламент Німеччини в 2015 році.

Москва заперечує звинувачення у хакерських атаках за кордоном.

Нагадаємо, Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина, якого підозрюють у зламі комп'ютерних систем німецького парламенту у 2015 році на замовлення Головного розвідувального управління РФ.