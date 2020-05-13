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Меркель за улучшение отношений с РФ, несмотря на хакерскую атаку

Среда, 13 мая 2020, 16:22

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на хакерские атаки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я буду стремиться к хорошим отношениям с Россией, потому что считаю, что есть все основания продолжать наши дипломатические усилия, но это (хакерские атаки – ред.) не облегчает ситуацию", - сказала Меркель в нижней палате парламента Бундестага, отвечая на вопрос о доклад о хакерской атаке.

На прошлой неделе журнал Der Spiegel сообщил, что российская военная разведывательная служба ГРУ получила доступ к электронным письмам с парламентского офиса Меркель в ходе хакерской атаки на парламент Германии в 2015 году.

Москва отрицает обвинения в хакерских атаках за рубежом.

Напомним, Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ.

Темы: МеркельРосcиявойна


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