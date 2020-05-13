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На столичному Подолі підстрелили чоловіка

Середа, 13 травня 2020, 16:40
На столичному Подолі підстрелили чоловіка

У Києві біля храму на вулиці Мостицькій внаслідок конфлікту чоловік отримав вогнепальне поранення.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Внаслідок інциденту на вулиці Мостицькій отримав вогнепальне поранення чоловік. Постраждалий знаходиться в лікарні. Встановлюються обставини події".

Деталі: До правоохоронців від лікарів надійшло повідомлення про те, що на стоянці біля храму на вулиці Мостицькій внаслідок конфлікту отримав вогнепальне поранення чоловік.

Його госпіталізували до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

 

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на вбивство) ККУ. Повідомляється, що правоохоронці встановлюють особу, причетну до скоєння злочину.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
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