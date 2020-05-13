Усі розділи
Укр / Рус

На столичному Подолі підстрелили чоловіка

Середа, 13 травня 2020, 16:40

У Києві біля храму на вулиці Мостицькій внаслідок конфлікту чоловік отримав вогнепальне поранення.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Внаслідок інциденту на вулиці Мостицькій отримав вогнепальне поранення чоловік. Постраждалий знаходиться в лікарні. Встановлюються обставини події".

Деталі: До правоохоронців від лікарів надійшло повідомлення про те, що на стоянці біля храму на вулиці Мостицькій внаслідок конфлікту отримав вогнепальне поранення чоловік.

Його госпіталізували до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

 

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на вбивство) ККУ. Повідомляється, що правоохоронці встановлюють особу, причетну до скоєння злочину.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін дозволив гуляти групами до 8 людей і сидіти за столиками вчотирьох

Українцям заборонили їздити в Білорусь по внутрішніх паспортах з 1 вересня

Злив персональних даних в Telegram: підозра впала на посадовців МВС і ДМС

Із 22 травня можливий другий етап послаблення карантину – Шмигаль

Рада ухвалила "антиколомойський" закон про банки

Зеленський прийшов у Раду і звернувся до нардепів

Усі головні новини...
поліція
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ресторан на Львівщині
На Львівщині чоловік погрожує підірвати ресторан: поліція веде перемовини
У Запоріжжі влаштували автопробіг із червоними прапорами
Останні новини
16:57
Чехія розраховує відкрити кордони з Австрією і Словаччиною у червні
16:57
Зеленський розповів, що дозволять після другого етапу пом’якшення карантину
16:43
відео"Турборежим не витримує, кнопки горять": в Раді оголошували перерву через задимлення
16:41
У Мінфіні пояснили, як планують "перекрити" дефіцит держбюджету
16:41
Ексглаву штабу Трампа Манафорта перевели під домашній арешт через коронавірус
16:40
фотоНа столичному Подолі підстрелили чоловіка
16:22
Меркель за покращення відносин з РФ попри хакерську атаку
16:20
Марченко розповів, коли відбудеться перший транш МВФ і якого розміру він буде
16:09
Зеленський планує продовжити заборону на "Вконтакте" і "Одноклассников"
16:05
Уряд відновлює роботу пішохідного пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!