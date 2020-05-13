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На столичном Подоле подстрелили мужчину

Среда, 13 мая 2020, 16:40
На столичном Подоле подстрелили мужчину

В Киеве возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта мужчина получил огнестрельное ранение.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "В результате инцидента на улице Мостицкой получил огнестрельное ранение мужчина. Пострадавший находится в больнице. Устанавливаются обстоятельства произошедшего".

Детали: К правоохранителям от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина.

Его госпитализировали в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

 

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) УК. Сообщается, что правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.

Украинская правда
Темы: полицияКиев
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