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Ексглаву штабу Трампа Манафорта перевели під домашній арешт через коронавірус

Середа, 13 травня 2020, 16:41

Колишній керівник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт, засуджений до понад 7 років тюрми, був переведений під домашній арешт на тлі побоювань щодо коронавірусу в американських виправних установах. 

Про це з посиланням на два власні джерела повідомляє ABC News, пише "Європейська правда".

Манафорт був звільнений у середу вранці, зазначили джерела.

Адвокат Манафорта підтвердив, що його підзахисного відпустили під домашнє ув'язнення, але відмовився надати коментарі. 

71-річний Манафорт відбуває покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад семи років за звинуваченнями, пов'язаними з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера. 

Він був визнаний винним в податковому шахрайстві і змові та був засуджений федеральним суддею в березні 2019 року. 

Манафорт повинен був бути звільнений з в'язниці 4 листопада 2024 року. Звинувачення стосувалися його роботи, пов'язаної з Україною в період з 2006 по 2015 рік.

Манафорт приєднався до кампанії Трампа в березні 2016 року. Він займав пост голови кампанії Трампа з травня 2016 року, поки не пішов у відставку в серпні 2019 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Пол МанафортСШАТрампв'язницякоронавірус
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