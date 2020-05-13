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Экс-главу штаба Трампа Манафорта перевели под домашний арест из-за коронавируса

Среда, 13 мая 2020, 16:41

Бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, приговоренный к семи годам тюрьмы, был переведен под домашний арест на фоне опасений относительно коронавируса в американских исправительных учреждениях.

Об этом со ссылкой на два собственных источника сообщает ABC News, пишет "Европейская правда".

Манафорт был освобожден в среду утром, отметили источники.

Адвокат Манафорта подтвердил, что его подзащитного отпустили под домашний арест, но отказался от дальнейших комментариев.

71-летний Манафорт отбывает наказание в виде лишения свободы на срок свыше семи лет по обвинениям, связанным с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Он был признан виновным в налоговом мошенничестве и сговоре и был приговорен федеральным судьей в марте 2019 года.

Манафорт должен был быть освобожден из тюрьмы 4 ноября 2024 года. Обвинения касались его работы, связанной с Украиной в период с 2006 по 2015 год.

Манафорт присоединился к кампании Трампа в марте 2016 года. Он занимал пост главы кампании Трампа с мая 2016 года, пока не ушел в отставку в августе 2019 года.

Темы: Пол МанафортСШАТрамптюрьмакоронавирус


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