Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-главу штаба Трампа Манафорта перевели под домашний арест из-за коронавируса

Среда, 13 мая 2020, 16:41

Бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, приговоренный к семи годам тюрьмы, был переведен под домашний арест на фоне опасений относительно коронавируса в американских исправительных учреждениях.

Об этом со ссылкой на два собственных источника сообщает ABC News, пишет "Европейская правда".

Манафорт был освобожден в среду утром, отметили источники.

Адвокат Манафорта подтвердил, что его подзащитного отпустили под домашний арест, но отказался от дальнейших комментариев.

71-летний Манафорт отбывает наказание в виде лишения свободы на срок свыше семи лет по обвинениям, связанным с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Он был признан виновным в налоговом мошенничестве и сговоре и был приговорен федеральным судьей в марте 2019 года.

Манафорт должен был быть освобожден из тюрьмы 4 ноября 2024 года. Обвинения касались его работы, связанной с Украиной в период с 2006 по 2015 год.

Манафорт присоединился к кампании Трампа в марте 2016 года. Он занимал пост главы кампании Трампа с мая 2016 года, пока не ушел в отставку в августе 2019 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пол МанафортСШАТрамптюрьмакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Пол Манафорт
Партнер Манафорта сливал россиянам данные о кампании Трампа – Минфин США
Трамп помиловал Манафорта
Трамп может помиловать Флинна и Манафорта – CNN
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: