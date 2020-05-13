Чехія розраховує відкрити кордони з Австрією і Словаччиною у червні

Чехія, Словаччина та Австрія можуть відкрити свої кордони вже 8 червня, що дозволить жителям трьох країн подорожувати між ними.

Про це заявив у середу прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Бабіш сказав, що три країни думають про відкриття своїх кордонів на початку літнього туристичного сезону після досягнення прогресу в боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Я думаю, що це може спрацювати і що 8 або 15 червня наші три країни відкриються разом", - заявив Бабіш.

Чеський прем’єр додав, що в даний час не ведуться переговори з Німеччиною, найбільшим торговим партнером Чеської Республіки, про скасування обмежень на поїздки, оскільки ситуація з коронавірусом там не настільки стабільна, як в інших сусідніх країнах.

Європейський Союз наполягав у середу на безпечному відкритті кордонів, підкреслюючи необхідність захисних заходів, таких як маски на літаках, щоб спробувати врятувати прибутковий літній сезон для зруйнованого туристичного сектора.

Чеська Республіка, яка станом на ранок середи повідомила про 8223 випадки зараження коронавірусом і 284 випадки смерті, в останні тижні послабила обмеження і дозволила перетин свого кордону за певних умов.