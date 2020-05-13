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Чехия рассчитывает открыть границы с Австрией и Словакией в июне

Среда, 13 мая 2020, 16:57

Чехия, Словакия и Австрия могут открыть свои границы уже 8 июня, что позволит жителям трех стран путешествовать между ними.

Об этом заявил в среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Бабиш сказал, что три страны думают об открытии своих границ в начале летнего туристического сезона после достижения прогресса в борьбе с пандемией коронавируса.

"Я думаю, что это может сработать, и 8 или 15 июня наши три страны откроются вместе", - заявил Бабиш.

Чешский премьер добавил, что в данный момент не ведутся переговоры с Германией, крупнейшим торговым партнером Чешской Республики об отмене ограничений на поездки, поскольку ситуация с коронавирусом там не столь стабильна, как в других соседних странах.

Европейский Союз настаивал в среду на безопасном открытии границ, подчеркивая необходимость защитных мер, таких как маски на самолетах, чтобы попытаться спасти прибыльный летний сезон для туристического сектора.

Чешская Республика, которая по состоянию на утро среды сообщила о 8223 случаях заражения коронавирусом и 284 случаях смерти, в последние недели ослабила ограничения и позволила пересечение своей границы при определенных условиях.

Темы: ЧехияАвстрияСловакия
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