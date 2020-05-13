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Українців попередили про нове шахрайство колекторів: брешуть, що вони з НАЗК

Середа, 13 травня 2020, 17:26

Національне агентство з питань запобігання корупції застерігає: невідомі особи, видаючи себе за працівників НАЗК, діють в інтересах колекторських компаній.

Джерело: сайт агентства

Деталі: У НАЗК кажуть, що все частіше отримують інформацію про випадки, коли невідомі особи телефонують суб’єктам декларування від імені співробітників НАЗК та намагаються чинити на них тиск в інтересах колекторських компаній.

В агенції пояснили, як відрізнити їхнього працівника від самозванця. Справжні уповноважені особи НАЗК звертаються до суб’єктів декларування через офіційну електронну пошту, що закінчується на @nazk.gov.ua, через стаціонарні телефони, що починаються на 044, або через поштові відправлення.

Дослівно: "Якщо особа, яка представляється працівником НАЗК, телефонує вам з мобільного номеру або звертається з підозрілої електронної пошти, просимо повідомляти про це до Національної поліції або НАЗК".

Українська правда
Теми: НАЗКдеклараціїгроші


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