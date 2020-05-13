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Украинцев предупредили о новом мошенничестве коллекторов: врут, что они из НАПК

Среда, 13 мая 2020, 17:26
Украинцев предупредили о новом мошенничестве коллекторов: врут, что они из НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции предостерегает: неизвестные лица, выдавая себя за работников НАПК, действуют в интересах коллекторских компаний.

Источник: сайт агентства

Детали: В НАПК говорят, что все чаще получают информацию о случаях, когда неизвестные лица звонят субъектам декларирования от имени сотрудников агентства и пытаются оказывать на них давление в интересах коллекторских компаний.

В агентстве объяснили, как отличить их работника от самозванца. Настоящие уполномоченные лица НАПК обращаются к субъектам декларирования через официальную электронную почту, вдрес которой заканчивается на @nazk.gov.ua, через стационарные телефоны, начинающиеся на 044, или по почте.

Дословно: "Если лицо, которое представляется работником НАПК, звонит вам с мобильного номера или обращается с подозрительной электронной почты, просим сообщать об этом в Национальную полицию или НАПК".

Украинская правда

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Темы: НАПКдекларацииденьги
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