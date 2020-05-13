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Британія продовжує "лідирувати" в Європі за кількістю померлих від коронавірусу

Середа, 13 травня 2020, 17:49

Ще 494 людини, які мали позитивний результат тесту на  COVID-19 у Великій Британії, померли минулої доби - загалом кількість жертв пандемії в країні зросла до 33 186.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на британський департамент охорони здоров'я і соціального забезпечення.

З понад 33 тисячами померлих Британія продовжує залишатися на першому місці у Європі за рівнем смертності від коронавірусу та на другому у світі після США. 

Італія, яка першою сильно постраждала від пандемії, зафіксувала 30 911 летальних випадків. 

Загалом 87 043 тести на COVID-19 було проведено у Британії 12 травня - у 3 242 людей виявили інфекцію. 

Як повідомлялося, в Англії з середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу.

Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з  пом'якшеннями.

Теми: Велика Британіякоронавірус
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