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Британия продолжает "лидировать" в Европе по числу умерших от коронавируса

Среда, 13 мая 2020, 17:49

Еще 494 человека, которые имели положительный результат теста на COVID-19 в Великобритании, умерли за прошедшие сутки - количество жертв пандемии в стране выросло до 33 186.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.

С более 33 тысячами умерших Великобритания продолжает оставаться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса и на втором в мире после США.

Италия, которая первой сильно пострадала от пандемии, зафиксировала 30 911 летальных случаев.

В общем 87 043 теста на COVID-19 было проведено в Великобритании 12 мая - у 3242 человек обнаружили инфекцию.

Как сообщалось, в Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.

Темы: Великобританиякоронавирус
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