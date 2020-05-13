Британия продолжает "лидировать" в Европе по числу умерших от коронавируса
Еще 494 человека, которые имели положительный результат теста на COVID-19 в Великобритании, умерли за прошедшие сутки - количество жертв пандемии в стране выросло до 33 186.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.
С более 33 тысячами умерших Великобритания продолжает оставаться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса и на втором в мире после США.
Италия, которая первой сильно пострадала от пандемии, зафиксировала 30 911 летальных случаев.
В общем 87 043 теста на COVID-19 было проведено в Великобритании 12 мая - у 3242 человек обнаружили инфекцию.
Как сообщалось, в Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса.
В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.