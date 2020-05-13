У Росії пандемія дала побічний ефект: зросла смертність від алкоголю

У Росії в період режиму самоізоляції через коронавирус почала зростати кількість смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем.

Джерело: заява глави МОЗ РФ Михайла Мурашка на засіданні Держдуми, яку передає ТАСС

Пряма мова: "На жаль, в цей період роль алкоголю в структурі смертності почала зростати...

...шлях до скорочення смертності, захворюваності - саме шлях скорочення споживання алкоголю".

Деталі: У зв'язку з цим міністр запропонував розглянути питання про підвищення віку росіян для продажу алкогольних напоїв до 21 років.

Раніше Мурашко говорив, що споживання в Росії алкоголю під час самоізоляції збільшилася, що в умовах поширення коронавирусної інфекції "категорично неприйнятно", оскільки спиртне послаблює імунітет.