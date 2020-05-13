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В России пандемия дала побочный эффект: выросла смертность от алкоголя

Среда, 13 мая 2020, 18:12

В России в период режима самоизоляции из-за коронавируса начало расти количество смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем.

Источник: заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко на заседании Госдумы, которое передает ТАСС

Прямая речь: "К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать…

… путь к сокращению смертности, заболеваемости - именно путь сокращения потребления алкоголя".

Детали: В связи с этим министр предложил рассмотреть вопрос о повышении возраста россиян для продажи алкогольных напитков до 21 года.

Ранее Мурашко говорил, что потребление в России алкоголя во время самоизоляции увеличилось, что в условиях распространения коронавирусной инфекции "категорически неприемлемо", так как спиртное ослабляет иммунитет.

Темы: Росcияэпидемиякоронавирусалкогольжертвы


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