Рада хоче у 20 разів збільшити штрафи за невиконання вимог нардепа

Верховна Рада у першому читанні прийняла за основу законпроєкт № 3354, який посилює відповідальність за ненадання, чи неналежну відповідь на запит народного депутата.

Джерело: засідання Верховної Ради 13 травня

Деталі: Ініціатором законопроєкту був нардеп "Слуги народу" Руслан Стефанчук, який на засідання закликав підтримати ініціативу.

Глава правоохоронного комітету Денис Монастирський заявив з трибуни Ради, що комітет ВР рекомендував підтримати законопроєкт за основу та в цілому. За його словами, наразі ненадання відповіді на звернення нардепа карається штрафом у розмірі 170 гривень.

Монастирський заявив, що комітет пропонує збільшити штраф у 20 разів.

За відповідний законопроєкт у першому читанні проголосували 312 нардепів. Нардепи також скоротили вдвічі термін підготовки проєкту до другого читання.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 188-19 КУпАП.

Зокрема, за не відповідь на звернення нардепа пропонують збільшити штрафи з 10 - 50 до 200 - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За не відповідь на запит нардепа штрафи хочуть збільшити з 100 - 400 до 400 - 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За невиконання вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати штрафи мають збільшити з 100 - 400 до 200 - 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законопроектом також пропонується внести зміни до статті 351 ККУ і збільшити штрафи за невиконання службовою особою вимог нардепа, депутата місцевої ради (з 100 - 1000 до 1000 - 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

За невиконання службовою особою вимог комітетів Верховної Ради, тимчасових слідчих комісій ВР штрафи мають збільшити з 500 - 2000 до 1000 - 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.