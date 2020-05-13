Рада хоче у 20 разів збільшити штрафи за невиконання вимог нардепа

Верховна Рада у першому читанні прийняла за основу законпроєкт № 3354, який посилює відповідальність за ненадання, чи неналежну відповідь на запит народного депутата.

Джерело: засідання Верховної Ради 13 травня

Деталі: Ініціатором законопроєкту був нардеп "Слуги народу" Руслан Стефанчук, який на засідання закликав підтримати ініціативу.

Глава правоохоронного комітету Денис Монастирський заявив з трибуни Ради, що комітет ВР рекомендував підтримати законопроєкт за основу та в цілому. За його словами, наразі ненадання відповіді на звернення нардепа карається штрафом у розмірі 170 гривень.

Монастирський заявив, що комітет пропонує збільшити штраф у 20 разів, тобто до 3400 гривень.

За відповідний законопроєкт у першому читанні проголосували 312 нардепів. Нардепи також скоротили вдвічі термін підготовки проєкту до другого читання.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 188-19 КУпАП.

Зокрема, за не відповідь на звернення нардепа пропонують збільшити штрафи з 10 - 50 до 200 - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (з 170-850 грн до 3400-8500 грн).

За не відповідь на запит нардепа штрафи хочуть збільшити з 100-400 до 400-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто до 6800-13600 гривень.

За невиконання вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати штрафи мають збільшити з 100-400 до 200-600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 3400-10200 гривень).

Законопроектом також пропонується внести зміни до статті 351 ККУ і збільшити штрафи за невиконання службовою особою вимог нардепа, депутата місцевої ради (з 100-1000 до 1000-2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 17000-34000 гривень).

За невиконання службовою особою вимог комітетів Верховної Ради, тимчасових слідчих комісій ВР штрафи мають збільшити з 500-2000 до 1000-3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 17000-51000 гривень.