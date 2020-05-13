Рада хочет в 20 раз увеличить штрафы за невыполнение требований нардепа

Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законпроект № 3354, который усиливает ответственность за непредоставление или ненадлежащий ответ на запрос народного депутата.

Источник: заседание Верховной Рады 13 мая

Детали: Инициатором законопроекта был нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук, который на заседание призвал поддержать инициативу.

Глава правоохранительного комитета Денис Монастырский заявил с трибуны Рады, что комитет ВР рекомендовал поддержать законопроект за основу и в целом. По его словам, сейчас непредоставление ответа на обращение нардепа наказывается штрафом в размере 170 гривен.

Монастырский заявил, что комитет предлагает увеличить штраф в 20 раз, до 3400 гривен.

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 312 нардепов. Нардепы также сократили вдвое срок подготовки проекта ко второму чтению.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 188-19 КУоАП.

В частности, за не ответ на обращение нардепа предлагают увеличить штрафы с 10 - 50 до 200 - 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 170-850 грн до 3400-8500 грн).

За не ответ на запрос нардепа штрафы хотят увеличить с 100 - 400 до 400 - 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть до 6800-13600 гривен.

За невыполнение требований Счетной палаты, члена Счетной палаты штрафы должны увеличить с 100 - 400 до 200 - 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, до 3400-10200 гривен.

Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 351 УК и увеличить штрафы за невыполнение должностным лицом требований нардепа, депутата местного совета (с 100 - 1000 до 1000 - 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, до 17000-34000 грн).

За невыполнение должностным лицом требований комитетов Верховной Рады, временных следственных комиссий ВР штрафы должны увеличить с 500 - 2000 до 1000 - 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, до 17000-51000 гривен.