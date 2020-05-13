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Посли G7 привітали схвалення "антиколомойського" закону

Середа, 13 травня 2020, 18:38

Посли країн "Групи семи", до якої належать США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія, привітали ухвалення Верховною Радою так званого "антиколомойського закону" про банки.

Про це йдеться у повідомленні в офіційному Twitter-акаунті головування США у Групі підтримки послів G7 в Україні, пише "Європейська правда".

"Посли країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків", - сказано у заяві.

Прийняття "антиколомойського" закону раніше привітали голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про банки (№2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності") у другому читанні. За нього проголосували 270 народних депутатів. 

Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ. 

Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому, визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Теми: законодавствоG7банки


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