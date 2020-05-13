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Послы G7 поприветствовали принятие "антиколомойського" закона

Среда, 13 мая 2020, 18:38

Послы стран "Группы семи", в которую входят США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония, поприветствовали принятие Верховной Радой так называемого "антиколомойського закона" о банках.

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте председательства США в Группе поддержки послов G7 в Украине, пишет "Европейская правда".

"Послы стран G7 поздравляют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей", - сказано в заявлении.

Как уже сообщалось, принятие "антиколомойского" закона приветствовали глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сегодня Верховная рада приняла законопроект о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов. Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

Законопроект предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Темы: законодательствоG7банки


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