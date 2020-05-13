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РНБО передала на підпис Зеленському нові санкції проти ВКонтакте і Ко

Середа, 13 травня 2020, 19:00

Рада національної безпеки та оборони передала до Офісу президента проєкт указу про застосування санкцій щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов, якого цитує офіційна сторінка у Facebook, "Українська правда"

Дослівно: "Члени Ради національної безпеки і оборони України розглянули в установленому порядку пропозиції суб’єктів внесення, які визначені статтею 5 Закону України "Про санкції", щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій).

За результатами розгляду більшістю членів РНБО України  рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів (санкцій) ухвалено".

Деталі: Цим рішенням, серед іншого, передбачається застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" та інших.

Зазначається, що з метою введення в дію ухваленого рішення відповідний проєкт указу президента України передано до Офісу президента.

Додатково: В пресслужбі апарату РНБО "Українській правді" уточнили, що рішення щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій) ухвалювалось шляхом письмового опитування членів РНБО України, що передбачено регламентом підготовки засідання РНБО України.

Пакет документів засідання РНБО був офіційно надісланий всім членам Радбезу 7 травня 2020 року.

Українська правда
Теми: санкціїРНБО


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