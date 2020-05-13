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СНБО передал на подпись Зеленскому новые санкции против ВКонтакте и Ко

Среда, 13 мая 2020, 19:00

Совет национальной безопасности и обороны передал в Офис президента проект указа о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, которого цитирует официальная страница в Facebook, "Украинская правда"

Дословно: "Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных статьей 5 Закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций).

По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительных мероприятий (санкций) принято".

Детали: Этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и др.

Отмечается, что с целью введения в действие принятого решения соответствующий проект указа президента Украины передан в Офис президента.

Дополнительно: В пресс-службе аппарата СНБО "Украинской правде" уточнили, что решение о применении ограничительных мероприятий (санкций) принималось путем письменного опроса членов СНБО Украины, что предусмотрено регламентом подготовки заседания СНБО.

Пакет документов заседания СНБО был официально направлен всем членам Совбеза 7 мая 2020 года.

Украинская правда
Темы: санкцииСНБО


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