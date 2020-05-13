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Мер Дніпра вимагає від уряду запустити громадський транспорт

Середа, 13 травня 2020, 19:32

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що він разом з мерами інших міст вимагає від уряду дозволити роботу громадського транспорту в Україні.

Джерело: відеозвернення Філатова на його каналі в Youtube

Пряма мова: "Який сенс був дозволяти нам відкривати ринки, якщо туди не можуть приїхати всі, кому це потрібно. В першу чергу - покупці. З цієї ж причини ми не можемо дозволити кататися в транспорті пенсіонерам, які втомилися сидіти вдома, запустити маршрутки на дачні селища...

Єдине, що ми можемо зараз зробити для вас з іншими мерами - це вимагати від уряду перестати займатися самообманом, запустити громадський транспорт з дотриманням всіх протиепідемічних заходів".

Нагадаємо: Через пандемію Covid-19 в Україні заборонили рух громадського транспорту.

Українська правда
Теми: ДніпроФілатов


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