Мер Дніпра вимагає від уряду запустити громадський транспорт

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що він разом з мерами інших міст вимагає від уряду дозволити роботу громадського транспорту в Україні.

Джерело: відеозвернення Філатова на його каналі в Youtube

Пряма мова: "Який сенс був дозволяти нам відкривати ринки, якщо туди не можуть приїхати всі, кому це потрібно. В першу чергу - покупці. З цієї ж причини ми не можемо дозволити кататися в транспорті пенсіонерам, які втомилися сидіти вдома, запустити маршрутки на дачні селища...

Єдине, що ми можемо зараз зробити для вас з іншими мерами - це вимагати від уряду перестати займатися самообманом, запустити громадський транспорт з дотриманням всіх протиепідемічних заходів".

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

Нагадаємо: Через пандемію Covid-19 в Україні заборонили рух громадського транспорту.