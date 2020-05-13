Все разделы
Укр / Рус

Мэр Днепра требует от Кабмина запустить общественный транспорт

Среда, 13 мая 2020, 19:32

Городской председатель Днепра Борис Филатов заявил, что он вместе с мэрами других городов требует от правительства разрешить работу общественного транспорта в Украине.

Источник: видеообращение Филатова на его канале в Youtube

Прямая речь: "Какой смысл был разрешать нам открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно. В первую очередь – покупатели. По этой же причине мы не можем разрешить кататься в транспорте пенсионерам, которые устали сидеть дома, запустить маршрутки на дачные поселки…

Единственное, что мы можем сейчас сделать для вас с другими мэрами – это требовать от правительства перестать заниматься самообманом, запустить общественный транспорт с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий".

Напомним: Из-за пандемии Covid-19 в Украине запретили движение общественного транспорта.

Украинская правда
Темы: ДнепрФилатов


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ центре Киева пикетируют по поводу восстановления перевозок

Зеленский рассказал, что позволят на втором этапе смягчения карантина

Кабмин разрешил гулять группами до 8 человек и сидеть за столиками вчетвером

Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентября

Слив персональных данных в Telegram: подозрение пало на должностных лиц МВД и ГМС

Рада поддержала "антиколомойский" закон о банках

Все главные новости...
Днепр
В Днепровском апелляционном суде вспышка COVID-19
В Днипре от одной женщины 35 человек заразились коронавирусом
Днепрянам предложили онлайн отметить годовщину победы над нацизмом
Последние новости
19:39
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
19:37
От коронавируса в Италии умерли более 31 тысячи человек
19:32
видеоМэр Днепра требует от Кабмина запустить общественный транспорт
19:30
"Укрспирту" позволили раньше возобновить экспорт
19:17
И.о. главы Госэкоинспекции заявил, что его уволили
19:00
СНБО передал на подпись Зеленскому новые санкции против ВКонтакте и Ко
18:42
Рада поддержала законопроект, который позволит скрывать имущество с помощью детей
18:38
Послы G7 поприветствовали принятие "антиколомойського" закона
18:36
Цены на нефть снижаются, несмотря на данные о сокращении запасов и добычи в США
18:21
Зам Кернеса говорит, что закрытое метро создает угрозу для соблюдения карантина
Все новости...