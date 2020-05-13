Мэр Днепра требует от Кабмина запустить общественный транспорт

Городской председатель Днепра Борис Филатов заявил, что он вместе с мэрами других городов требует от правительства разрешить работу общественного транспорта в Украине.

Источник: видеообращение Филатова на его канале в Youtube

Прямая речь: "Какой смысл был разрешать нам открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно. В первую очередь – покупатели. По этой же причине мы не можем разрешить кататься в транспорте пенсионерам, которые устали сидеть дома, запустить маршрутки на дачные поселки…

Единственное, что мы можем сейчас сделать для вас с другими мэрами – это требовать от правительства перестать заниматься самообманом, запустить общественный транспорт с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий".

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Напомним: Из-за пандемии Covid-19 в Украине запретили движение общественного транспорта.