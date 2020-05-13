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Від коронавірусу в Італії померла понад 31 тисяча людей

Середа, 13 травня 2020, 19:37

Кількість померлих від коронавірусу нового типу в Італії перевищила 31 тисячу осіб. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За минулу добу в Італії повідомили про смерть ще 195 людей - таким чином загальна кількість жертв зросла до 31 106. Італія - на другому місці в Європі за кількість летальних випадків, на першому Велика Британія. 

888 осіб мали позитивний результат тесту на коронавірус, тоді як у вівторок - 1 402. Загальна кількість людей, які заразилися вірусом з моменту спалаху, склала 222 104.

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число нових інфекцій: 3 502. Загальна кількість осіб, які перехворіли вірусом, складає 112 541.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 893 людини. 12 172 людини госпіталізовані із симптомами.

Нагадаємо, з 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

Бари, ресторани, перукарні та салони краси відкриються по всій Італії з 18 травня.

Детальніше про те, як Італія планує виходити з карантину, читайте тут: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.

Читайте також: Життя після катастрофи: як пандемія змінила політичні настрої італійців

Теми: ІталіякоронавірусепідеміяжертвиCovid-2019


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