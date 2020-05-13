Від коронавірусу в Італії померла понад 31 тисяча людей
Кількість померлих від коронавірусу нового типу в Італії перевищила 31 тисячу осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.
За минулу добу в Італії повідомили про смерть ще 195 людей - таким чином загальна кількість жертв зросла до 31 106. Італія - на другому місці в Європі за кількість летальних випадків, на першому Велика Британія.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число нових інфекцій: 3 502. Загальна кількість осіб, які перехворіли вірусом, складає 112 541.
У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 893 людини. 12 172 людини госпіталізовані із симптомами.
Нагадаємо, з 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Бари, ресторани, перукарні та салони краси відкриються по всій Італії з 18 травня.
Детальніше про те, як Італія планує виходити з карантину, читайте тут: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.
Читайте також: Життя після катастрофи: як пандемія змінила політичні настрої італійців