Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від коронавірусу в Італії померла понад 31 тисяча людей

Середа, 13 травня 2020, 19:37

Кількість померлих від коронавірусу нового типу в Італії перевищила 31 тисячу осіб. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За минулу добу в Італії повідомили про смерть ще 195 людей - таким чином загальна кількість жертв зросла до 31 106. Італія - на другому місці в Європі за кількість летальних випадків, на першому Велика Британія. 

888 осіб мали позитивний результат тесту на коронавірус, тоді як у вівторок - 1 402. Загальна кількість людей, які заразилися вірусом з моменту спалаху, склала 222 104.

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число нових інфекцій: 3 502. Загальна кількість осіб, які перехворіли вірусом, складає 112 541.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 893 людини. 12 172 людини госпіталізовані із симптомами.

Нагадаємо, з 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

Бари, ресторани, перукарні та салони краси відкриються по всій Італії з 18 травня.

Детальніше про те, як Італія планує виходити з карантину, читайте тут: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.

Читайте також: Життя після катастрофи: як пандемія змінила політичні настрої італійців

"Українська правда" в Threads

Теми: ІталіякоронавірусепідеміяжертвиCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
Усі новини...
Реклама: