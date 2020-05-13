От коронавируса в Италии умерли более 31 тысячи человек

Количество умерших от коронавируса нового типа в Италии превысило 31 тысячу человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За прошедшие сутки в Италии сообщили о смерти еще 195 человек - таким образом общее количество жертв возросло до 31 106. Италия - на втором месте в Европе по количеству летальных случаев, на первом - Великобритания.

888 человек имели положительный результат теста на коронавирус, тогда как во вторник - 1 402. Общее количество людей, заразившихся вирусом с момента вспышки, составило 222 104.

Количество тех, кто выздоровел за сутки, значительно превышает число новых инфекций: 3 502. Общее количество лиц, переболевших вирусом, составляет 112 541.

В отделениях интенсивной терапии находятся 893 человека. 12 172 человека госпитализированы с симптомами.

Напомним, с 4 мая в стране начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты откроются по всей Италии с 18 мая.

Читайте также: Жизнь после катастрофы: как пандемия изменила политические настроения итальянцев