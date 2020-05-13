Голова Одеської ОДА повідомляє про найсильнішу посуху з 1947 року

Голова Одеської ОДА Максим Куций запевняє, що Одеська область перебуває на грані ще однієї критичної та дуже небезпечної ситуації — гибелі півмільйона гектарів озимих через посуху, а це більше 50% від усіх посівів в регіоні.

Джерело: Куций у Facebook

Пряма мова Куцого: "Фермери кажуть, такої посухи на Одещині не було з часів голодного 1947 року. Якщо минулоріч ми зібрали 3,7 млн тонн урожаю, то цьогоріч, за прогнозами, зможемо вийти лише на 1,2 млн тонн.

Сьогодні мав зустріч із фермерами Болградського району — оцінювали масштаби завданих збитків та обговорювали всі можливі загрози, адже домогосподарства вже другий рік потерпають від засухи та можуть втратити до 2 млрд грн".

Деталі: Одеська ОДА звернулася до банківських установ, аби ті відстрочили погашення кредитів або надали пільгові умови для сільгоспвиробників, які постраждали від посухи.