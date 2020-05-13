Глава Одесской ОГА сообщает о сильнейшей засухе с 1947 года

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый уверяет, что Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации - гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи, а это более 50% от всех посевов в регионе.

Источник: Куцый в Facebook

Прямая речь Куцый: "Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года. Если в прошлом мы собрали 3,7 млн тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможем выйти лишь на 1,2 млн тонн.

Сегодня встретился с фермерами Болградского района - оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 млрд грн".

Детали: Одесская ОГА обратилась к банковским учреждениям, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.