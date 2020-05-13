Все разделы
Укр / Рус

Глава Одесской ОГА сообщает о сильнейшей засухе с 1947 года

Среда, 13 мая 2020, 19:53

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый уверяет, что Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации - гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи, а это более 50% от всех посевов в регионе.

Источник: Куцый в Facebook

Прямая речь Куцый: "Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года. Если в прошлом мы собрали 3,7 млн тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможем выйти лишь на 1,2 млн тонн.

Сегодня встретился с фермерами Болградского района - оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 млрд грн".

Детали: Одесская ОГА обратилась к банковским учреждениям, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.

Украинская правда
Темы: Одесская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ центре Киева пикетируют по поводу восстановления перевозок

Зеленский рассказал, что позволят на втором этапе смягчения карантина

Кабмин разрешил гулять группами до 8 человек и сидеть за столиками вчетвером

Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентября

Слив персональных данных в Telegram: подозрение пало на должностных лиц МВД и ГМС

Рада поддержала "антиколомойский" закон о банках

Все главные новости...
Одесская область
Глава Одесской области выгонял журналистов из кабинета при помощи Нацгвардии – СМИ
Экс-замглавы Одесской ОГА заявил, что его уволили как "порошенковского"
Из-за задержки выплат медикам уволили заместителя главы Одесской ОГА
Последние новости
20:29
Премьер Британии хочет, чтобы авиакомпании снизили выбросы углерода после возобновления полетов
20:15
Рада за 17 минут провела второе внеочередное заседание и поддержала запрет соцсетей РФ
20:13
Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве
20:04
В Украине построят теплоэлектростанцию на альтернативных видах топлива
19:53
Глава Одесской ОГА сообщает о сильнейшей засухе с 1947 года
19:39
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
19:37
От коронавируса в Италии умерли более 31 тысячи человек
19:32
видеоМэр Днепра требует от Кабмина запустить общественный транспорт
19:30
"Укрспирту" позволили раньше возобновить экспорт
19:17
И.о. главы Госэкоинспекции заявил, что его уволили
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!