Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях і Києві
Середа, 13 травня 2020, 20:13
Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими змінив керівників управлінь СБУ у Київській, Житомирській та Одеській областях, а також у місті Києві.
Джерело: сайт глави держави
Деталі: Першими трьома указами від 13 травня Зеленський звільнив голів управлінь Служби безпеки України в Житомирській області - Олега Головаша, в Одеській області - Віталія Харченка та управління в Києві та Київській області - Сергія Болдиря.
Того ж дня іншими трьома указами президент призначив очільником управління СБУ на Житомирщині - Сергія Лисака, на Одещину призначив Віктора Доровського, а головою СБУ у Києві та Київській області став звільнений з Житомирської області Олег Головаш.
Українська правда