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Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях і Києві

Середа, 13 травня 2020, 20:13

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими змінив керівників управлінь СБУ у Київській, Житомирській та Одеській областях, а також у місті Києві.

Джерело: сайт глави держави

Деталі: Першими трьома указами від 13 травня Зеленський звільнив голів управлінь Служби безпеки України в Житомирській області - Олега Головаша, в Одеській області - Віталія Харченка та управління в Києві та Київській області - Сергія Болдиря.

Того ж дня іншими трьома указами президент призначив очільником управління СБУ на Житомирщині - Сергія Лисака, на Одещину призначив Віктора Доровського, а головою СБУ у Києві та Київській області став звільнений з Житомирської області Олег Головаш.

Українська правда
Теми: ЗеленськийСБУКиївЖитомирщинаОдеська область


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