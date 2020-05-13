Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях і Києві

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими змінив керівників управлінь СБУ у Київській, Житомирській та Одеській областях, а також у місті Києві.

Джерело: сайт глави держави

Деталі: Першими трьома указами від 13 травня Зеленський звільнив голів управлінь Служби безпеки України в Житомирській області - Олега Головаша, в Одеській області - Віталія Харченка та управління в Києві та Київській області - Сергія Болдиря.

Того ж дня іншими трьома указами президент призначив очільником управління СБУ на Житомирщині - Сергія Лисака, на Одещину призначив Віктора Доровського, а головою СБУ у Києві та Київській області став звільнений з Житомирської області Олег Головаш.