Все разделы
Укр / Рус

Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве

Среда, 13 мая 2020, 20:13

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми сменил руководителей управлений СБУ в Киевской, Житомирской и Одесской областях, а также в Киеве.

Источник: сайт главы государства

Детали: Первыми тремя указами от 13 мая Зеленский уволил глав управлений Службы безопасности Украины в Житомирской области - Олега Головаша, в Одесской области - Виталия Харченко и управления в Киеве и Киевской области - Сергея Болдыря.

В этот же день другими тремя указами президент назначил главой управления СБУ в Житомирской области - Сергея Лысака, в Одесскую область назначил Виктора Доровского, а председателем СБУ в Киеве и Киевской области стал уволенный с Житомирщины Олег Головаш.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСБУКиевЖитомирская областьОдесская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ центре Киева пикетируют по поводу восстановления перевозок

Зеленский рассказал, что позволят на втором этапе смягчения карантина

Кабмин разрешил гулять группами до 8 человек и сидеть за столиками вчетвером

Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентября

Слив персональных данных в Telegram: подозрение пало на должностных лиц МВД и ГМС

Рада поддержала "антиколомойский" закон о банках

Все главные новости...
Зеленский
Зеленский рассказал, что позволят на втором этапе смягчения карантина
Зеленский планирует продлить запрет для "Вконтакте" и "Одноклассников"
У Зеленского объяснили, почему врачи не получили надбавок: бюрократическая волокита
Последние новости
20:29
Премьер Британии хочет, чтобы авиакомпании снизили выбросы углерода после возобновления полетов
20:15
Рада за 17 минут провела второе внеочередное заседание и поддержала запрет соцсетей РФ
20:13
Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве
20:04
В Украине построят теплоэлектростанцию на альтернативных видах топлива
19:53
Глава Одесской ОГА сообщает о сильнейшей засухе с 1947 года
19:39
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
19:37
От коронавируса в Италии умерли более 31 тысячи человек
19:32
видеоМэр Днепра требует от Кабмина запустить общественный транспорт
19:30
"Укрспирту" позволили раньше возобновить экспорт
19:17
И.о. главы Госэкоинспекции заявил, что его уволили
Все новости...