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Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве

Среда, 13 мая 2020, 20:13
Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми сменил руководителей управлений СБУ в Киевской, Житомирской и Одесской областях, а также в Киеве.

Источник: сайт главы государства

Детали: Первыми тремя указами от 13 мая Зеленский уволил глав управлений Службы безопасности Украины в Житомирской области - Олега Головаша, в Одесской области - Виталия Харченко и управления в Киеве и Киевской области - Сергея Болдыря.

В этот же день другими тремя указами президент назначил главой управления СБУ в Житомирской области - Сергея Лысака, в Одесскую область назначил Виктора Доровского, а председателем СБУ в Киеве и Киевской области стал уволенный с Житомирщины Олег Головаш.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСБУКиевЖитомирская областьОдесская область
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