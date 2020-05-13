Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве
Среда, 13 мая 2020, 20:13
Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми сменил руководителей управлений СБУ в Киевской, Житомирской и Одесской областях, а также в Киеве.
Источник: сайт главы государства
Детали: Первыми тремя указами от 13 мая Зеленский уволил глав управлений Службы безопасности Украины в Житомирской области - Олега Головаша, в Одесской области - Виталия Харченко и управления в Киеве и Киевской области - Сергея Болдыря.
В этот же день другими тремя указами президент назначил главой управления СБУ в Житомирской области - Сергея Лысака, в Одесскую область назначил Виктора Доровского, а председателем СБУ в Киеве и Киевской области стал уволенный с Житомирщины Олег Головаш.
Украинская правда