Усі розділи
Укр / Рус

Прем’єр Британії хоче, щоб авіакомпанії знизили викиди вуглецю після відновлення польотів

Середа, 13 травня 2020, 20:29

Авіакомпанії повинні вжити заходів, щоб знизити викиди вуглецю при поновленні польотів, зупинених через пандемію коронавірусу. 

Про це заявив прем’єр Британії Борис Джонсон, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Джонсон хоче, аби рівень викидів не поновлювався до того, що був до пандемії. 

"Мимоволі на планеті в цьому році буде значно скорочено викиди CO2 ... Ми повинні закріпити ці досягнення", - заявив Джонсон в парламенті.

"Я не хочу, щоб ми повернулися в епоху тих же типів викидів, які були в минулому. Авіація, як і будь-який інший сектор, повинна знижувати викиди вуглецю", - додав він. 

Водночас Джонсон прямо не відповів на питання про те, чи будуть змушені авіакомпанії, які звертаються за фінансовою допомогою до уряду, відповідати конкретним кліматичним цілям в обмін на допомогу.

Світові авіакомпанії зазнали серйозних збитків через призупинення польотів у зв’язку з коронавірусом і оголошують антикризові заходи. Скандинавська авіакомпанія SAS заявила, що скоротить до 5000 штатних посад через пандемію COVID-19.

Авіакомпанія Brussels Airlines звільнить близько чверті співробітників, скоротить повітряний парк приблизно на третину і скоротить пункти призначення. 



powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ центрі Києва пікетують щодо відновлення перевезень

Зеленський розповів, що дозволять на другому етапі пом’якшення карантину

Кабмін дозволив гуляти групами до 8 людей і сидіти за столиками вчотирьох

Українцям заборонили їздити в Білорусь по внутрішніх паспортах з 1 вересня

Злив персональних даних в Telegram: підозра впала на посадовців МВС і ДМС

Рада ухвалила "антиколомойський" закон про банки

Усі головні новини...
Останні новини
20:51
В Україні може виникнути дефіцит води – РНБО
20:38
Сайт Офісу президента атакували хакери
20:29
Прем’єр Британії хоче, щоб авіакомпанії знизили викиди вуглецю після відновлення польотів
20:15
Рада за 17 хвилин провела друге позачергове засідання і підтримала заборону соцмереж РФ
20:13
Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях і Києві
20:04
В Україні побудують теплоелектростанцію на альтернативних видах палива
19:53
Голова Одеської ОДА повідомляє про найсильнішу посуху з 1947 року
19:39
Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро
19:37
Від коронавірусу в Італії померла понад 31 тисяча людей
19:32
відеоМер Дніпра вимагає від уряду запустити громадський транспорт
Усі новини...