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Прем’єр Британії хоче, щоб авіакомпанії знизили викиди вуглецю після відновлення польотів

Середа, 13 травня 2020, 20:29

Авіакомпанії повинні вжити заходів, щоб знизити викиди вуглецю при поновленні польотів, зупинених через пандемію коронавірусу. 

Про це заявив прем’єр Британії Борис Джонсон, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Джонсон хоче, аби рівень викидів не поновлювався до того, що був до пандемії. 

"Мимоволі на планеті в цьому році буде значно скорочено викиди CO2 ... Ми повинні закріпити ці досягнення", - заявив Джонсон в парламенті.

"Я не хочу, щоб ми повернулися в епоху тих же типів викидів, які були в минулому. Авіація, як і будь-який інший сектор, повинна знижувати викиди вуглецю", - додав він. 

Водночас Джонсон прямо не відповів на питання про те, чи будуть змушені авіакомпанії, які звертаються за фінансовою допомогою до уряду, відповідати конкретним кліматичним цілям в обмін на допомогу.

Світові авіакомпанії зазнали серйозних збитків через призупинення польотів у зв’язку з коронавірусом і оголошують антикризові заходи. Скандинавська авіакомпанія SAS заявила, що скоротить до 5000 штатних посад через пандемію COVID-19.

Авіакомпанія Brussels Airlines звільнить близько чверті співробітників, скоротить повітряний парк приблизно на третину і скоротить пункти призначення. 

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