Премьер Британии хочет, чтобы авиакомпании снизили выбросы углерода после возобновления полетов

Авиакомпании должны принять меры, чтобы снизить выбросы углерода при возобновлении полетов, остановленных из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил премьер Британии Борис Джонсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон хочет, чтобы уровень выбросов не возобновлялся до того, что был до пандемии.

"Невольно на планете в этом году будут значительно сокращены выбросы CO2 ... Мы должны закрепить эти достижения", - заявил Джонсон в парламенте.

"Я не хочу, чтобы мы вернулись в эпоху тех же типов выбросов, которые были в прошлом. Авиация, как и любой другой сектор, должна снижать выбросы углерода", - добавил он.

В то же время Джонсон прямо не ответил на вопрос о том, будут ли вынуждены авиакомпании, которые обращаются за финансовой помощью к правительству, отвечать конкретным климатическим целям в обмен на помощь.

Мировые авиакомпании понесли серьезные убытки из-за приостановки полетов в связи с коронавирусом и объявляют антикризисные меры. Скандинавская авиакомпания SAS заявила, что сократит до 5000 штатных должностей из-за пандемии COVID-19.

Авиакомпания Brussels Airlines сократит около четверти сотрудников, сократит воздушный парк примерно на треть и сократит пункты назначения.