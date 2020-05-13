Україна може стикнутися з дефіцитом води – РНБО

Існує ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок України.

Джерело: засідання робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави, про яке повідомляється на сайті Ради національної безпеки і оборони.

Деталі: За інформацією Державного агентства водних ресурсів, останні п’ять років в Україні були маловодними, тому існує ймовірність виникнення дефіциту води у басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження.

На це секретар РНБО Олександр Данілов зазначив, що ймовірність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання.

Він запропонував провести інвентаризацію джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин з метою залучення їх до систем водопостачання.

Також на засіданні йшлося про необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою.

Крім того, учасники заходу ініціювали розробку водної стратегії України.