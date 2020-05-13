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Украина может столкнуться с дефицитом воды – СНБО

Среда, 13 мая 2020, 20:51

Существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек Украины.

Источник: заседание рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства, о котором сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Детали: По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

На это секретарь СНБО Александр Данилов отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Он предложил провести инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Также на заседании говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Кроме того, участники мероприятия инициировали разработку водной стратегии Украины.

Украинская правда
Темы: ресурсыэкологияводаСНБО


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