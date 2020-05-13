Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина может столкнуться с дефицитом воды – СНБО

Среда, 13 мая 2020, 20:51
Украина может столкнуться с дефицитом воды – СНБО

Существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек Украины.

Источник: заседание рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства, о котором сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Детали: По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

На это секретарь СНБО Александр Данилов отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Он предложил провести инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Также на заседании говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Кроме того, участники мероприятия инициировали разработку водной стратегии Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: водаэкологияресурсыСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
вода
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
На Херсонщине сильнее всего обстреливают города и села, которые были подтоплены
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: