У США заявили, що Китай намагається викрасти розробки проти коронавірусу

Американське ФБР, а також Агентство кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) оприлюднили попередження про загрозу хакерського втручання з боку Китаю для установ у США, які розробляють вакцину та ліки проти COVID-19.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на сайт ФБР

Дослівно: "Сфери охорони здоров’я, фармацевтики та науково-дослідницький сектор, які працюють над відповіддю на виклики COVID-19, повинні усвідомлювати, що вони є головними цілями цієї діяльності (з боку Китаю – ред.) та вжити необхідних заходів для захисту своїх систем".

Деталі: В правоохоронних структурах країни зазначили, що "зусилля Китаю, спрямовані проти цих сфер, становлять значну небезпеку для реакції США на COVID-19".

У цьому зв'язку Федеральне бюро розслідувань просить усі структури, що мають підозри на подібні прояви, одразу звертатися в місцеві офіси ФБР.