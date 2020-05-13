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У США заявили, що Китай намагається викрасти розробки проти коронавірусу

Середа, 13 травня 2020, 21:17
У США заявили, що Китай намагається викрасти розробки проти коронавірусу

Американське ФБР, а також Агентство кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) оприлюднили попередження про загрозу хакерського втручання з боку Китаю для установ у США, які розробляють вакцину та ліки проти COVID-19.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на сайт ФБР

Дослівно: "Сфери охорони здоров’я, фармацевтики та науково-дослідницький сектор, які працюють над відповіддю на виклики COVID-19, повинні усвідомлювати, що вони є головними цілями цієї діяльності (з боку Китаю – ред.) та вжити необхідних заходів для захисту своїх систем".

Деталі: В правоохоронних структурах країни зазначили, що "зусилля Китаю, спрямовані проти цих сфер, становлять значну небезпеку для реакції США на COVID-19".

У цьому зв'язку Федеральне бюро розслідувань просить усі структури, що мають підозри на подібні прояви, одразу звертатися в місцеві офіси ФБР.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКитайкоронавірусепідемія
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