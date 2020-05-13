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Укр / Рус

В США заявили, что Китай пытается похитить разработки против коронавируса

Среда, 13 мая 2020, 21:17

Американское ФБР, а также Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) обнародовали предупреждение об угрозе хакерского вмешательства со стороны Китая для учреждений в США, которые разрабатывают вакцину и лекарства против COVID-19.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на сайт ФБР

Дословно: "Сферы здравоохранения, фармацевтики и научно-исследовательский сектор, которые работают над ответом на вызовы COVID-19, должны осознавать, что они являются главными целями этой деятельности (со стороны Китая - ред.) И принять необходимые меры для защиты своих систем ".

Детали: В правоохранительных структурах страны отметили, что "усилия Китая, направленные против этих сфер, представляют значительную опасность для реакции США на COVID-19".

В этой связи Федеральное бюро расследований просит все структуры, имеющие подозрения на подобные проявления, сразу обращаться в местные офисы ФБР.

Темы: СШАКитайкоронавирусэпидемия


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