Макрон готує країну до можливого повернення жорсткої ізоляції

Гіпотеза повернення до жорсткої ізоляції обговорювалася на засіданні ради міністрів Франції за участю президента Еммануеля Макрона.

Джерело: офіційний представник уряду Сібет Ндіай на телеканалі BFMTV, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Після засідання кабінету міністрів вона повідомила представникам ЗМІ, що, оцінюючи ситуацію на третій день з початку виходу країни з ізоляції, президент сказав, що "занадто рано (...) проголошувати перемогу", але підкреслив "правильність обраного шляху".

При цьому він заявив міністрам, що необхідно приготуватися до трьох імовірних моментів, коли може виникнути необхідність вдатися до повторної ізоляції.

Перша така ймовірність може з'явитися в кінці травня-початку червня після довгих вихідних католицького свята П'ятидесятниці. Другим тривожним періодом є майбутній сезон відпусток і очікувані поїздки французів за кордон. І третій, невизначеною за часом, причиною повторної ізоляції може стати раптова деградація епідеміологічної обстановки.

За словами Ндіай, президент Макрон "закликав уряд озброїтися на випадок такої перспективи".

За даними на середу Генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я, за минулу добу у Франції померли 83 інфікованих COVID-19 (348 днем ​​раніше), загальний підсумок смертей з початку епідемії сягнув 27 074.

За останню добу підтверджені 507 нових випадків інфікування коронавірусом. В цілому в країні виявлено 140 734 випадків зараження COVID-19.