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Укр / Рус

Макрон готовит страну к возможному возвращению жесткой изоляции

Среда, 13 мая 2020, 23:39

Гипотеза возврата к жесткой изоляции обсуждалась на заседании совета министров Франции с участием президента Эмманюэля Макрона.

Источник: официальный представитель правительства Сибет Ндиай на телеканале BFMTV, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: После заседания кабинета министров она сообщила представителям СМИ, что, оценивая ситуацию на третий день с начала выхода страны из изоляции, президент сказал, что "слишком рано (...) провозглашать победу", но подчеркнул "правильность выбранного пути".

При этом он заявил министрам, что необходимо приготовиться к трем вероятным моментам, когда может возникнуть необходимость прибегнуть к повторной изоляции.

Первая такая вероятность может появиться в конце мая-начале июня после длинных выходных католического праздника Пятидесятницы. Вторым тревожным периодом является предстоящий отпускной сезон и ожидаемые поездки французов за границу. И третьей, неопределенной по времени, причиной повторной изоляции может стать внезапная деградация эпидемиологической обстановки.

По словам Ндиай, президент Макрон "призвал правительство вооружиться на случай такой перспективы".

По данным на среду Генеральной дирекции министерства здравоохранения, за минувшие сутки во Франции умерли 83 инфицированных COVID-19 (348 днем раньше), общий итог летальных исходов с начала эпидемии достиг 27 074.

За последние сутки подтверждены 507 новых случаев инфицирования коронавирусом. В целом в стране выявлено 140 734 случая заражения COVID-19.

Темы: Франциякоронавирусэпидемиякарантин


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