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Майже півсотні немовлят, народжених для іноземців, перебувають у готелі Києва

Четвер, 14 травня 2020, 02:10
Знімок екрану

46 немовлят, народжених від сурогатних мам, знаходяться у київському готелі "Венеція", оскільки через закриття кордонів їх не можуть забрати батьки. 

Джерело: відео клініки репродуктивної медицини BioTex, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook

Деталі: Відео, яке опублікувала клініка, призначене для сурогатних батьків із різних країн: США, Італії, Іспанії, Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини та інших. 

На ньому персонал повідомляє, що з дітьми все добре, хоча чутно дитячий плач.  Зазначається, що немовлята перебувають під наглядом педіатрів. 

Водночас, як видно із відео, усі 46 дітей перебувають в одній кімнаті. Повідомляється також, що знаходяться вони у готелі Києва під назвою "Венеція". 

Відзначимо, що відео розмістили лише на міжнародній версії сайту клініки, водночас на українській та російській версіях воно відсутнє. 

Денісова вже заявила, що вказана інформація є підтвердженням того, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства цією клінікою є системною. Вона назвала сурогатне материнство проблемою, яка потребує негайного реагування. 

Омбудсман застерігає, що через надання таких послуг іноземцям можуть порушуватись права дітей. Окрім того, Україна у таких ситуаціях не здатна захистити своїх громадян. Денісова також закликала внести зміни до законодавства, щоб послугами сурогатного материнства користувались лише українці.

Українська правда
Теми: діти


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