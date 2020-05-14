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Укр / Рус

Почти полсотни младенцев, рожденных для иностранцев, находятся в отеле Киева

Четверг, 14 мая 2020, 02:10
Снимок экрана

46 младенцев, рожденных от суррогатных мам, находятся в киевском отеле "Венеция", поскольку из-за закрытия границ их не могут забрать родители.

Источник: видео клиники репродуктивной медицины BioTex, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Детали: Видео, которое опубликовала клиника, предназначенное для суррогатных родителей из разных стран: США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других.

На нем персонал сообщает, что с детьми все хорошо, хотя слышно детский плач. Отмечается, что младенцы находятся под наблюдением педиатров.

В то же время, как видно из видео, все 46 детей находятся в одной комнате киевского отеля "Венеция". 

Отметим, что видео разместили только на международной версии сайта клиники одновременно на украинской и русской версиях сайта оно отсутствует.

Денисова уже заявила, что указанная информация является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства этой клиникой является системной. Она назвала суррогатное материнство проблемой, требующей немедленного реагирования.

Омбудсман предостерегает, что из-за предоставления таких услуг иностранцам могут нарушаться права детей. Кроме того, Украина в таких ситуациях не способна защитить своих граждан. 

Денисова также призвала внести изменения в законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства пользовались только украинцы.

Украинская правда
Темы: дети


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