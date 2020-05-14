Європейська комісія запропонувала нові правила для авіаподорожей 

Європейська комісія хоче зобов’язати європейських відпочивальників носити захисні маски та подорожувати без великого багажу.

Джерело: Reuters

Деталі: Пропозиції були оприлюднені 13 травня. Мета запровадження нових правил подорожей – відродження безпечного туризму, який зупинився через коронавірус.

Авіакомпаніям та аеропортам також хочуть запропонувати реорганізувати реєстрацію на рейс, оформлення та видачу багажу для того, щоб уникнути великих скупчень людей.

Окрім того, туристів хочуть попросити мінімізувати кількість рухів по салону літака для зменшення контактів, зокрема із бортпровідниками.

Зазначені пропозиції не будуть обов’язковими, проте вони можуть стати основою для подальших дій урядів та авіакомпаній, коли карантинні обмеження будуть зняті.

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