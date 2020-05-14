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Европейская комиссия предложила новые правила для авиапутешествий

Четверг, 14 мая 2020, 05:21
Европейская комиссия предложила новые правила для авиапутешествий

Европейская комиссия хочет обязать европейских отдыхающих носить защитные маски и путешествовать без большого багажа.

Источник: Reuters

Детали: Предложения были обнародованы 13 мая. Цель введения новых правил путешествий – возрождение безопасного туризма, который остановился из-за коронавируса.

Авиакомпаниям и аэропортам также хотят предложить реорганизовать регистрацию на рейс, оформление и выдачу багажа для того, чтобы избежать больших скоплений людей.

Кроме того, туристов хотят попросить минимизировать количество движений по салону самолета для уменьшения контактов, в частности с бортпроводниками.

Указанные предложения не будут обязательными, однако они могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний, когда карантинные ограничения будут сняты.

Читайте также: Отпуска эпохи коронавируса: когда Европа начнет принимать самолеты и туристов

Напомним:

  • Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокирования.

Украинская правда

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Темы: авиаЕврокомиссиякарантинкоронавирус
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