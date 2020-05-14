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Число хворих на COVID-19 у світі зросло на 88 тисяч

Четвер, 14 травня 2020, 06:16

За останню добу кількість випадків коронавірусу у світі збільшилась на 88 тисяч. Таким чином за час пандемії зареєстрували 4 мільйона 425 тисяч заражень.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Побороли хворобу 1 мільйон 657 тисяч людей. Померли від ускладнень коронавірусу майже 298 тисяч хворих.

За останню добу найбільше нових хворих виявили у США – 21,7 тисяч. У Бразилії за цей період зафіксували 11,5 тисяч випадків, у Росії – понад 10 тисяч, у Перу – 4,2 тисяч, в Індії – 3,7 тисяч, у Великій Британії – 3,2 тисяч, у Чилі – 2,6 тисяч, у Пакистані – 2,6 тисяч та майже 2 тисячі у Мексиці.

Найбільше смертей за добу зареєстрували у Сполучених Штатах – 1772 жертви. У Бразилії померли 754 людини, у Великій Британії – 494, у Мексиці – 353, в Італії – 195, в Іспанії – 184, у Швеції – 147, в Індії – 136, у Канаді – 133, у Німеччині – 123 та 112 смертей у Перу. 

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Нагадаємо:

  • За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти.
  • Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).

Українська правда
Теми: коронавірус


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