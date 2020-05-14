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Кримські татари вшанують жертв геноциду 1944 року в умовах карантину

Четвер, 14 травня 2020, 08:40

У Меджлісі кримськотатарського народу затвердили меморіальні заходи до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу – 18 травня.

Джерело: допис голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова у Facebook

Деталі: Пам’ятні заходи у 76-ту річницю початку депортації кримських татар із батьківщини радянською владою проведуть в Україні, включаючи окупований Росією Крим, та в інших країнах.

Чубаров зазначив, що обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19 суттєво змінили характер та форми меморіальних заходів, що проводитимуться 17 й 18 травня.

В анексованому Криму передбачено підняття кримськотатарських прапорів із чорною стрічкою на домівках, покладання квітів до пам’ятників жертвам геноциду – групами 3-5 осіб в засобах індивідуального захисту, хвилина мовчання, флешмоби.

На материковій частині України до таких же заходів додадуться молебні, онлайн-зустрічі та вебінари.

Пряма мова Чубарова: "Кримські татари завжди, навіть у найбільш безвихідні роки вигнання і комендантського режиму, не зраджували пам'ять про жертв депортації, ні на хвилину не зупинялись у своїй боротьбі за повернення на свою Батьківщину (…)

Кримськотатарський народ, зберігаючи власну гідність і відданість своїй землі, і в умовах російської окупації Криму вшануватиме пам'ять жертв геноциду 18 травня 1944 року.

Але обов'язково прийде час, коли ми всі зберемося в звільненому від російських окупантів Криму і разом вклонімося пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, обіймемося зі славними учасниками кримськотатарського національного руху, привітаємо звільнених з російських катівень нинішніх кримських політв'язнів".

Теми: кримські татариісторія


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