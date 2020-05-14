Крымские татары почтят жертв геноцида 1944 года в условиях карантина

В Меджлисе крымскотатарского народа утвердили мемориальные мероприятия ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая.

Источник: сообщение главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в Facebook

Детали: Памятные мероприятия в 76-ю годовщину начала депортации крымских татар с родины советской властью проведут в Украине, включая оккупированный Россией Крым, и в других странах.

Чубаров отметил, что ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 существенно изменили характер и формы мемориальных мероприятий, проводимых 17 и 18 мая.

В аннексированном Крыму предусмотрено поднятие крымскотатарских флагов с черной лентой на домах, возложение цветов к памятникам жертвам геноцида – группами 3-5 человек в средствах индивидуальной защиты, минута молчания, флешмобы.

На материковой части Украины к таким же мероприятиям добавятся молебны, онлайн-встречи и вебинары.

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Прямая речь Чубарова: "Крымские татары всегда, даже в самых безвыходные годы изгнания и комендантского режима, не предавали память о жертвах депортации, ни на минуту не останавливались в своей борьбе за возвращение на свою Родину (...).

Крымскотатарский народ, сохраняя собственное достоинство и преданность своей земле, и в условиях российской оккупации Крыма почтит память жертв геноцида 18 мая 1944 года.

Но обязательно придет время, когда мы все соберемся в освобожденном от российских оккупантов Крыму и вместе поклонимся памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, обнимемся со славными участниками крымскотатарского национального движения, поприветствуем освобожденных из российских застенков нынешних крымских политзаключенных".