КС Словаччини частково призупинив закон про відстеження контактів хворих

Конституційний суд Словаччини своїм рішенням частково призупинив дію закону, що дозволяє збір даних телекомунікаційних операторів для відстеження контактів хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Конституційний суд Словаччини у середу призупинив дію окремих положень закону, який надає державі право доступу до даних телекомунікаційних операторів для відстеження контактів хворих на коронавірус. Цей закон був прийнятий у березні і має діяти до кінця епідемії.

У рішенні суду зазначається, що він визнає необхідність швидких рішень в умовах пандемії, проте це не повинно призводити до порушення верховенства права.

"Частина призупиненого закону не була достатньо чітко прописаною, дозволяла обробку персональних даних без чітких намірів… та не надавала достатніх гарантій щодо недопущення неналежного використання доступу до таких даних", - зазначив голова суду Іван Фіацан.

Поки що не зрозуміло, як рішення суду вплине на намір уряду запустити мобільний додаток для відстеження контактів хворих.

За останніми даними, у Словаччині з початку епідемії виявили 1469 підтверджених випадків коронавірусу. Минулої п’ятниці в країні вперше за 2 місяці не виявили жодного випадку.

Нагадаємо, спеціальний додаток для відстеження контактів хворих збирається запустити або вже запустила низка країн Європи. Серед них – Данія, Італія та Великобританія. У цих країнах запевняють, що додаток буде збирати лише анонімні дані, відповідатиме законодавству щодо захисту даних, а його використання буде виключно добровільним.

Водночас, у Раді Європи висловили свої застереження з приводу використання такого програмного забезпечення і наголосили, що ці заходи повинні бути чітко обмеженими в часі.