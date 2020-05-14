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КС Словакии частично приостановил закон об отслеживании контактов больных

Четверг, 14 мая 2020, 09:04

Конституционный суд Словакии частично приостановил действие закона, который позволяет доступ к данным операторов связи для отслеживания контактов больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Конституционный суд Словакии в среду приостановил действие некоторых положений закона, который дает государству право доступа к данным операторов связи для отслеживания контактов пациентов с коронавирусом. Закон был принят в марте и должен действовать до конца эпидемии.

В решении суда говорится, что он признает необходимость быстрых решений в условиях, но это не должно приводить к нарушению верховенства права.

"Часть приостановленного закона не была достаточно четко выписана, позволяла обрабатывать персональные данные без четких намерений… и не предоставляла достаточных гарантий для недопущения неправомерного использования доступа к таким данным", - сказал председатель суда Иван Фиацан.

Пока не ясно, как решение суда повлияет на намерение правительства запустить мобильное приложение для отслеживания контактов больных корорнавирусом.

По последним данным, с начала эпидемии в Словакии было обнаружено 1 469 подтвержденных случаев коронавируса. В пятницу впервые за последние два месяца не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Напомним, специальное приложение для отслеживания контактов пациентов собираются запустить или уже запустили ряд стран Европы. Среди них – ДанияИталия и Великобритания. Эти страны гарантируют, что приложение будет собирать только анонимные данные, соблюдать законы о защите данных, и его использование будет полностью добровольным.

В то же время, Совет Европы высказал свои предостережения в отношении использования такого программного обеспечения и подчеркнул, что эти меры должны быть четко ограничены во времени.



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